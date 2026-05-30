Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias

A iniciativa busca acelerar a análise de benefícios e antecipar perícias pré-agendadas, reduzindo a fila de espera pela obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais.

Os segurados interessados devem agendar o atendimento pela central telefônica do INSS, ligando para o número 135, ou pelo portal Meu INSS.

Confira a distribuição das vagas e os locais de atendimento por região:

Nordeste (41.386)

Alagoas (2.219 vagas): Maceió - Jatiúca (1.558); Palmeira dos Índios (426); Arapiraca (20); Maceió - Tabuleiro do Martins (40); Maceió - Almirante Álvaro Calheiros (20) e Maceió - Poço (155).

Bahia (4.459 vagas): Jequié (282); Santo Antônio de Jesus (600); Feira de Santana (1.130); Agência Conectada Eunápolis - Teleavaliação (45); Brumado (30); Juazeiro (165); Paripiranga (50); Paulo Afonso (640); Santa Maria da Vitória (20); Irecê (576); Itabuna (170); Vitória da Conquista (237); APS Digital – Governo Brasil na Rua (480) e Santo Antônio de Jesus (34).

Ceará (19.477 vagas): Agência Conectada Fortaleza - Aldeota - Teleavaliação (640); Brejo Santo (800); Camocim (106); Campos Sales (208); Crateús (528); Crato (1.817); Fortaleza - Centro (740); Fortaleza - Centro-Oeste (2.895); Fortaleza - Jacarecanga (432); Fortaleza - Parquelândia (1.065); Fortaleza - Sul (2.301); Iguatu (920); Itapagé (272); Itapipoca (800); Juazeiro do Norte (780); Maracanaú (1.276); Quixadá (1.064); Senador Pompeu (432); Sobral (1.128); Tianguá (716); Ubajara (532) e Acaraú (25).

Maranhão (822 vagas): São Bento (324); Timon (396); Açailândia (18); São Luís - Cohab (45); São Luís - Deodoro (28) e São Luís - Bom Menino (11).

Paraíba (2.390 vagas): João Pessoa - Centro (309); João Pessoa - Tambauzinho (1.551); Campina Grande - Dinamérica (426) e Sousa (104).

Pernambuco (4.459 vagas): Caruaru (1.380); Garanhuns (90); Petrolina (362); Recife - Encruzilhada (2.288); Serra Talhada (146); Recife - Corredor do Bispo (168) e Caruaru (25).

Piauí (5.579 vagas): Floriano (337); Parnaíba (1.790); Picos (568); São João do Piauí (200); Teresina - Centro (300) e Teresina - Leste (2.384).

Rio Grande do Norte (954 vagas): Alexandria (104); Natal - Centro (700); Currais Novos (75) e Santa Cruz (75).

Sergipe (1.027 vagas): Aracaju - Siqueira Campos (1.012) e Lagarto (15).

Sudeste (6.473)

Espírito Santo (552 vagas): Cachoeiro de Itapemirim (352); Pedro Fonseca (200)

Minas Gerais (513 vagas): Curvelo (121); Contagem (20); Uberlândia (160); Montes Claros (170) e Belo Horizonte (42).

Rio de Janeiro (1.633 vagas): Barra da Tijuca (215); Engenheiro Trindade (215); Itaboraí (175); Barra Mansa (126); Duque de Caxias - Avenida Nilo Peçanha (286); Nilópolis (106); Três Rios (160); Avenida Brasil (80); Bangu (120); São Gonçalo (70) e Barra do Piraí (80).

São Paulo (3.775 vagas): Taboão da Serra (353); Registro (102); Santos (378); Cubatão (154); Campinas (768); Amparo (300); Atibaia (464); Jacaré (240); São José do Rio Preto (858); Fernandópolis (7); Marília (110) e São João da Boa Vista (41).

Sul (5.744)

Paraná (4.375 vagas): Araucária (588); Colombo (448); Curitiba- Cândido Lopes (2.352); Foz do Iguaçu (544); Marechal Cândido Rondon (384); Londrina (56) e Ponta Grossa (3).

Rio Grande do Sul (1.219 vagas): Alvoradas (480); Porto Alegre- Partenon (672) e Pelotas (67).

Santa Catarina (150 vagas): Blumenau (71) e Itajaí (79).

Centro-Oeste (674)

Distrito Federal (232 vagas): Planaltina (50); Taguatinga (122) e Asa Sul (60).

Goiás (80 vagas): BI Goiânia.

Mato Grosso (76 vagas): Barra do Garças (24) e Confresa (52).

Mato Grosso do Sul (286 vagas): Corumbá (98); Costa Rica (54); Coxim (52); Três Lagoas (52) e 26 de Agosto (30).

Norte (4.822)