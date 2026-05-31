Com o início da nova gestão, os passageiros que usam o serviço diariamente torcem por melhorias. Moradora de Austin, em Nova Iguaçu, a cuidadora Josélia da Conceição, 49, pede, por exemplo, a construção de mais banheiros nas estações.

"Hoje, minha viagem foi tranquila, mas minha reclamação é que algumas estações não têm banheiro, precisa instalar. Quando entra o final de semana, o banheiro de Deodoro, por exemplo, fica fechado, só abre nos dias de semana. Podia ficar aberto sempre, né? Não apenas para mim, que uso remédios de pressão que aumentam a urina, mas para toda a população", pede.