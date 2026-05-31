SuperVia emite nota para oficializar despedida

Em nota publicada no X, antigo Twiiter, a Supervia informou a saída da gestão dos trens e agradeceu aos passageiros.

"A SuperVia agradece a todos os clientes, colaboradores e parceiros que fizeram parte de sua trajetória durante os anos de operação do sistema ferroviário do Rio de Janeiro".

Durante as quase 30 décadas de atividade, a SuperVia esteve no centro de críticas pelo serviço prestado, acumulando milhões de reais em multas.

Em março deste ano, a empresa recebeu uma autuação do Procon após uma falha técnica ter causado uma explosão seguida de princípio de incêndio na estação de Quintino, Zona Norte.

No ano passado, uma série de irregularidades apontadas pelo Procon, entre elas inoperância nos elevadores e escadas rolantes, presença de goteira e falta de fiscalização nos vagões femininos, resultou em mais uma autuação.