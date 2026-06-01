Quem é Hilde Ann Lynn, americana encontrada morta no Rosewood, hotel de luxo no centro de SP

A americana Hilde Ann Lynn Helphenstein, de 40 anos, conhecida nas redes sociais como Jerry Gogosian, foi encontrada morta no Rosewood, hotel de luxo localizado na Rua Itapeva, na Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo. O caso ocorreu no domingo, 31. A causa da morte não foi informada.

Hilde era artista visual, curadora e influenciadora de arte. Com a persona Jerry Gogosian, ela acumulava 145 mil seguidores no Instagram. "Sua melhor amiga no mundo da arte", diz o texto no perfil. Em seu site, a americana também é apresentada como editora-chefe do The Jerry Report e apresentadora do podcast Art Smack.

Ela ironizava costumes, relações sociais e as excentricidades financeiras do mercado artístico, conforme definição em reportagem do The Wall Street Journal, em outubro de 2021. Gogosian foi retratada pelo veículo como a "crítica de arte de uma nova geração". O texto afirma que "os memes são a nova crítica de arte, e ninguém satiriza o funcionamento do mercado de arte como Hilde Lynn Helphenstein, uma artista que virou fenômeno e é mais conhecida por seu alter ego online popular, Jerry Gogosian".

Segundo o texto, à época, ela vivia entre West Hollywood, na Califórnia, e o Brooklyn, em Nova York. A reportagem conta também que ela era formada em escola de arte e administrou uma galeria com seu próprio nome em Los Angeles. A persona Jerry Gogosian é uma homenagem ao crítico Jerry Saltz e ao galerista Larry Gagosian.

Em uma entrevista ao Sunday Times, em maio de 2020, a artista afirmou ter sido escolhida pela arte e que havia tentado escapar para outras profissões.

"Sou uma daquelas pessoas que não escolheu a arte. A arte me escolheu e, acredite, tentei escapar para outras profissões, vida bacanal, amor e anarquia. Qualquer dia, eu gostaria de poder simplesmente seguir publicidade ou psicologia ou algo 'normal' assim, mas não posso. Penso em arte desde que abro os olhos até dormir. Não é um jeito normal de viver. É genuinamente uma paixão, que pode ser apenas uma expressão velada para uma ganância absoluta e insaciável obsessão pela beleza, poesia e as manifestações criativas da mente humana", disse na entrevista.

No perfil da artista no Instagram, em uma das últimas publicações, em 23 de maio, ela comentava em vídeo sobre a decepção com o tempo chuvoso da capital paulista e comentou que pretendia jantar na sua pizzaria favorita da cidade.

Entenda o caso

A hóspede americana foi encontrada morta no Rosewood. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que a vítima havia sido encontrada no interior de um dos quartos.

Em nota, o hotel confirmou o caso envolvendo a hóspede identificada como Hilde Ann Lynn. O Rosewood informou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação desde a constatação do fato e que forneceu prontamente as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.

A administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais "em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. "Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML)", disse.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° DP (Jardins). Diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos.