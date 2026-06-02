PM está entre os envolvidos

A DDEF buscou cumprir 22 mandados de busca e apreensão no Centro e em bairro das zonas Sul, Sudoeste e Norte. A ação contou com apoio de policiais do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Os alvos da Operação 'Último Suspiro' são investigados por crimes de estelionato, associação criminosa, apropriação indébita e falsidade ideológica. Um dos mandados era contra um PM. "Sabemos que o policial militar está vinculado a uma das pessoas jurídicas que pertencia ao falecido. Ele tem atuação nessa empresa. Queremos descobrir a extensão dessa atuação", disse o delegado.