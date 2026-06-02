Homem tinha créditos milionários de precatórios judiciais

A investigação feita por meses pela DDEF descobriu indícios do uso de documentos com assinaturas falsificadas, além da concessão de amplos poderes de representação a membros da quadrilha pouco antes da morte da vítima.

"Esse empresário era proprietário de duas pessoas jurídicas, que tinham créditos milionários de precatórios judiciais. Os alvos de hoje [ontem], a notícia que se tem, é que um deles foi beneficiário do testamento celebrado pouco antes da morte. Segundo os médicos, ele não tinha mais a compreensão e não poderia mais manifestar sua vontade. Nós queremos entender em que circunstâncias os documentos foram lavrados, como foram assinados e em que circunstâncias essas pessoas entraram na administração do patrimônio do empresário em detrimento aos seus herdeiros", explicou o delegado Marcos André Buss, titular da especializada.