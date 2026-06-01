Rio começa a semana com mais de 4,2 mil oportunidades de empregos e estágios

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.215 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) do Rio de Janeiro conta com 1.052 vagas de trabalho nesta primeira semana do mês de junho, incluindo 133 postos destinados às pessoas com deficiência.



Os principais destaques incluídos nas 919 vagas para o público em geral, são 29 vagas disponíveis para doméstica, 22 vagas para babá e 10 vagas para deposista.



Aqueles que não possuem experiência podem contar com 800 vagas para operador de teleatendimento receptivo, 10 vagas para repositor e outras 10 para auxiliar de serviços gerais, entre outros postos de trabalho oferecidos.



Já para as pessoas com deficiência, os destaques ficam por conta de 3 vagas para auxiliar de processos metalúrgicos, 2 vagas para repositor de mercadorias e 1 vaga para marceneiro, além de várias outras oportunidades.



As vagas de trabalho abertas no Rio podem ser acessadas no site

CIEE

A CIEE está com 1.427 oportunidades de estágio, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 793 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.

O CIEE Rio recruta Pessoas com Deficiência, interessados devem enviar currículo para programapcd@cieerj.org.br.

No Rio de Janeiro, são 448 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (144), Arquitetura e Urbanismo (17), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (9), Construção Civil (21), Contabilidade (19), Design (17), Direito (87), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (3), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Farmácia (2), Gastronomia (7), Geociências (2), Informática (14), Letras (1), Marketing (8), Meio Ambiente (3), Pedagogia (46), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (3), Relações Internacionais (1), Secretariado (2), Segurança (10), Turismo e Hotelaria (2) e Veterinária (1).



Em Barra Mansa, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (6) e Produção Mecânica (1).



Em Resende, são 26 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Construção Civil (5), Engenharia de Produção (1), Geociências (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (13).



Em Campos, são 37 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (14), Design (1), Direito (1), Informática (3), Marketing (1) e Pedagogia (17).



Em Macaé, são 105 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (47), Alimentos (1), Comunicação (4), Construção Civil (6), Contabilidade (4), Design (1), Direito (9), Engenharia de Produção (1), Esportes (2), Farmácia (1), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (4), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (12) e Psicologia (1).



Em Niterói, são 29 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (2), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Marketing (2), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (6).



Em Nova Friburgo, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Iguaçu, são 30 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (2), Farmácia (14), Marketing (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).



Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Informática (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, são 54 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (1), Pedagogia (41), Recursos Humanos (3) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).



Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 634 vagas.

No Rio de Janeiro, são 333 vagas distribuídas entre Aprendiz (197), Ensino Médio (111), Técnico em Administração (11), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (2), Técnico em Saúde (3) e Técnico em Segurança (3).



Em Barra Mansa, são 33 vagas distribuídas entre Aprendiz (22), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).



Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (4).



Em Campos, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Mecânica (1).



Em Macaé, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (31), Ensino Médio (31), Técnico em Administração (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Mecânica (3) e Técnico em Saúde (1).



Em Niterói, são 80 vagas distribuídas entre Aprendiz (46), Ensino Médio (28), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (4) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (5), Ensino Médio (7) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (6), Ensino Médio (20), Técnico em Administração (2), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 21 vagas distribuídas entre Aprendiz (16), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).



Em Petrópolis, são 6 vagas distribuídas entre Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre Ensino Médio (1) e Técnico em Design (1).



Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro divulga, esta semana, 1.469 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Médio Paraíba e Região dos Lagos.



A Região Metropolitana oferece salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, em Ipanema. Também há oportunidades com remuneração que pode chegar a R$ 3.242 para as seguintes funções: açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de frios, babá, cozinheira em geral, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de refrigeração, motorista de coletivos, operador de vendas, serralheiro, técnico de manutenção, vendedor interno e vendedor de serviços. Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis 115 vagas em diferentes funções, com remunerações entre um e dois salários mínimos.



Na região do Médio Paraíba, estão disponíveis oportunidades com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 3.242 para diversas funções nos municípios de Valença e Volta Redonda. Entre as vagas ofertadas estão agente funerário, alinhador veicular, atendente balconista de farmácia, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, cozinheiro geral, eletricista de instalação automotiva, motorista de transporte leve, operador de máquinas fixas, operador de desbobinadeiras de tiras quentes, operador de caixa e técnico em eletromecânica. Há oportunidades para candidatos com e sem experiência, contemplando diferentes níveis de escolaridade.



Já na Região Serrana, foram captadas 182 vagas na cidade de Teresópolis, com remuneração de até dois salários mínimos ( R$ 3.242) para funções como analista de estoque, analista de recursos humanos, auxiliar de contas a receber, auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico eletrônico, camareira de hotel, encarregado de estoque, expedidor de mercadorias, repositor de supermercados e supervisor de almoxarifado.



Na Região dos Lagos, foram captadas 87 oportunidades em Cabo Frio, com salários que variam de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, fiscal de loja, repositor de mercadorias e subgerente de lojas. Vale destacar que, para a função de repositor de mercadorias, em Unamar, há 60 vagas disponíveis.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 167 vagas. Entre elas, 111 são de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (11) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 19 vagas.



Há oportunidades de estágio no Ensino Médio. são 7 para o público geral e 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 39 vagas. Sendo técnico em administração (11) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (4).



Para se candidatar, basta acessar o site

Mercados Pão de Açúcar e Extra