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Filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo encanta em registros na Disney

Casal realizou primeira viagem em família com a bebê

Clara &eacute; a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Clara é a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo -
Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo encantaram os seguidores ao compartilhar registros da primeira viagem internacional com a filha, Clara, de apenas 5 meses. A família escolheu a Disney, na Flórida, nos Estados Unidos, como destino e dividiu momentos especiais vividos ao lado da bebê no famoso complexo de parques temáticos.
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Camila Queiroz e Klebber Toledo levaram a filha para Disney - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz com a filha nos braços - Reprodução/Instagram
Klebber Toledo e Camila Queiroz fizeram primeira viagem com a filha - Reprodução/Instagram
Klebber Toledo com a filha, Clara - Reprodução/Instagram
Clara é a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo - Reprodução/Instagram
"Construindo histórias que serão contadas com muito amor e carinho para ela no futuro", escreveram na legenda.  
As fotos renderam uma série de elogios nas redes sociais. “Meu Deus, que bonequinha linda”, escreveu uma seguidora. “Completamente apaixonada por vocês”, comentou outra. “A Clarinha é lindinha demais da conta”, destacou um terceiro perfil.
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