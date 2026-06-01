Filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo encanta em registros na Disney

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo encantaram os seguidores ao compartilhar registros da primeira viagem internacional com a filha, Clara, de apenas 5 meses. A família escolheu a Disney, na Flórida, nos Estados Unidos, como destino e dividiu momentos especiais vividos ao lado da bebê no famoso complexo de parques temáticos.

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"Construindo histórias que serão contadas com muito amor e carinho para ela no futuro", escreveram na legenda.

As fotos renderam uma série de elogios nas redes sociais. “Meu Deus, que bonequinha linda”, escreveu uma seguidora. “Completamente apaixonada por vocês”, comentou outra. “A Clarinha é lindinha demais da conta”, destacou um terceiro perfil.