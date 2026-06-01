Assumidos! Lewis Hamilton aparece pela primeira vez em foto publicada por Kim Kardashian

Kim Kardashian, de 45 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) ao compartilhar um álbum de fotos com momentos ao lado da família, dos amigos e dos filhos. Entre os registros publicados no Instagram, um em especial chamou a atenção dos seguidores: uma imagem ao lado do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de 41 anos.



Nas fotos, a empresária aparece pedalando ao lado do britânico, que tem sido apontado como seu possível namorado. A publicação marcou a primeira vez que Hamilton apareceu no feed da socialite.



Embora seja a estreia do piloto em uma postagem de Kim, os dois já haviam surgido juntos nas redes sociais anteriormente. Em um vídeo compartilhado por Hamilton, a empresária aparece reagindo às manobras realizadas por ele durante um passeio pelas ruas de Tóquio, no Japão.



As especulações sobre um romance entre os dois ganharam força no início deste ano, quando passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões, alimentando os rumores de um possível relacionamento.