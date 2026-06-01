Polícia prende um dos chefes mais antigos do Comando Vermelho no Rio

Rio - O traficante Márcio Silva de Souza, conhecido como Verdão, Verde ou Palmeiras, acabou preso nesta segunda-feira (1º), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).

Márcio é apontado pela Polícia Civil como integrante da alta cúpula do Comando Vermelho e uma das mais antigas lideranças da facção ainda em atividade no estado do Rio. De acordo com as investigações, o criminoso é ex-policial militar do estado de São Paulo e, após deixar a corporação, passou a integrar o crime organizado. Ao longo dos anos, Verdão se consolidou como um dos principais fornecedores de drogas da facção e exerceu influência em regiões estratégicas do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.



Ainda de acordo com os agentes, ele ganhou notoriedade em 2003, quando foi preso em uma operação policial é apontado como responsável pelo abastecimento de drogas para diversas áreas dominadas pelo CV. Após passar cerca de 15 anos no sistema prisional, voltou à liberdade em 2018 e retomou posição de destaque na estrutura da organização criminosa.



As investigações apontaram que o criminoso comandava as atividades da facção nas comunidades Porto do Rosa e Monte Verde, em São Gonçalo, sendo responsável pela coordenação do tráfico de drogas, controle territorial e gerenciamento de criminosos armados na região.



Durante as diligências, os policiais constataram que ele utilizava documento falso para dificultar sua identificação e evitar o cumprimento de ordens judiciais. Contra Márcio, foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e associação para o tráfico.