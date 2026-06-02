Modelo vítima de racismo

A modelo Maynara Bittencourt, de 29 anos, denunciou ter sido vítima de racismo e agressão física dentro de um elevador de um prédio no Centro do Rio, na sexta-feira passada (30). A influenciadora digital contou que o episódio começou após um esbarrão acidental no braço de uma mulher de cor branca.

De acordo com Maynara, a situação rapidamente escalou para ofensas racistas. A influenciadora afirma ter sido chamada de "favelada" e "macaca". "Eu sou uma mulher preta e, infelizmente, me tornei mais uma vítima do racismo que tantas pessoas enfrentam todos os dias no nosso país", declarou.

Ao perceber a gravidade da situação, ela tentou filmar com o celular para produzir provas, quando, segundo ela, foi agredida fisicamente e teve o celular quebrado. "Quando tentei gravar o que estava acontecendo fui agredida. Levei arranhões e tive meu celular quebrado em uma tentativa clara de me calar e impedir que a verdade fosse mostrada", lembrou.

Ainda segundo a influenciadora, a mulher tentou deixar o local após a reação de testemunhas. Maynara e a agressora foram encaminhadas por guardas da Secretaria de Ordem Pública (Seop) para a 4ª DP (Presidente Vargas).

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral