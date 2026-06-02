Na Mesa com Datena recebe o ministro da CGU

Graduado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Vinícius Marques de Carvalho é doutor em Direito Comercial pela USP e em Direito Comparado pela Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, com trajetória profissional ligada à administração pública. Desde 2023, ocupa o cargo de ministro da Controladoria-Geral da União.
Em entrevista ao programa da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Vinicius Marques de Carvalho defende que o combate à corrupção deve ser realizado com “muito cuidado”.
“Com seriedade, estamos investigando mais para que a sociedade confie no Estado brasileiro. Em conjunto com a Polícia Federal, somente em 2025, realizamos mais de 76 operações integradas”, afirma.
Ao longo da edição de Na Mesa com Datena, o ministro da CGU comenta os escândalos envolvendo o INSS, que, segundo ele, demonstram que “o governo do presidente Lula agiu rápido”.
Durante a atração da TV Brasil, Vinicius Marques de Carvalho também aborda o crime organizado e o possível envolvimento com empresários de diferentes setores da economia, além dos impactos diretos da atuação da Controladoria-Geral da União no dia a dia dos trabalhadores brasileiros.
Programa
Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.
A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.
Serviço
Na Mesa com Datena com o ministro da Controladoria-Geral da União Vinicius Marques de Carvalho - terça-feira, dia 2/6, às 21h, na TV Brasil
Ao vivo e on demand
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