Mais de 80 títulos deixam o Disney+ em junho; veja lista e entenda o motivo

Junho começou com uma das maiores reduções no catálogo do Disney+ desde a chegada da plataforma no Brasil. O streaming perdeu 83 produções, incluindo Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia e os vencedores do Oscar O Regresso e Birdman. A remoção fez a lista de títulos disponíveis no catálogo cair de 2121 para 2038.

A remoção foi detectada e inicialmente noticiada pelo Guia Disney+ Brasil, que monitora as adições e remoções do streaming. De acordo com o site, a redução do catálogo, a maior desde 2023, aconteceu por causa da rescisão do acordo de distribuição global entre a Fox e a produtora New Regency, que passou para as mãos da Disney após a fusão dos estúdios concluída em 2019.

Inicialmente, o contrato era válido até 31 de dezembro de 2026, mas acabou rescindido meses antes de sua conclusão. Com o fim do acordo, as mais de 80 produções foram removidas do catálogo global do Disney+.

O Estadão tentou contato com a assessoria do Disney+ no Brasil para confirmar a informação, mas, até a publicação desta nota, não obteve resposta, o espaço segue aberto.

Outros títulos removidos da plataforma incluem a franquia Alvin e os Esquilos, A Família da Noiva, O Fantástico Senhor Raposo e Sr. e Sra. Smith.

Confira a lista completa de produções indisponibilizadas abaixo:

- A Cura (2016)

- A Família da Noiva (2005)

- A Filha do Presidente (2004)

- A Hora da Escuridão (2011)

- A Negociação (1998)

- AD Astra: Rumo às Estrelas (2019)

- Alvin e os Esquilos (2007)

- Alvin e os Esquilos 2 (2009)

- Alvin e os Esquilos 3 (2011)

- Alvin e os Esquilos: Na Estrada (2015)

- Amor e Outras Drogas (2010)

- Armadilha (1999)

- Assassin's Creed (2016)

- Assassinos por Natureza (1994)

- Bee Season (2005)

- Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014)

- Bohemian Rhapsody (2018)

- Brazil: O Filme (1985)

- Chamas da Vingança (2004)

- Clube da Luta (1999)

- Copycat (1995)

- Culpado por Suspeita (1991)

- Deu a Louca em Hollywood (2007)

- Don't Say a Word (2001)

- Down With Love (2003)

- Elektra (2005)

- Encontro Explosivo (2010)

- Endiabrado (2000)

- Era Uma Vez na América (1984)

- Fogo Contra Fogo (1995)

- Fonte da Vida (2006)

- Garota Exemplar (2014)

- High Crimes (2002)

- Imagens do Além (2008)

- Infidelidade (2002)

- JFK - A pergunta que não quer calar (1991)

- Jogo de Amor em Las Vegas (2008)

- Jumper (2008)

- Just My Luck (2006)

- Legend (1985)

- Los Angeles: Cidade Proibida (1997)

- Made in America (1993)

- Man on Fire (1987)

- Marco e Nonno (2019)

- Marley & Eu (2008)

- Meet the Spartans (2008)

- Minha Super Ex-Namorada (2006)

- Mirrors (2008)

- Monte Carlo (2011)

- Negócios Fora de Controle (2015)

- Noivas em Guerra (2009)

- Noé (2014)

- O Despertar de um Homem (1993)

- O Fantástico Sr. Raposo (2009)

- O Grande Dave (2008)

- O Preço do Amanhã (2011)

- O Regresso (2015)

- O Rei da Comédia (1983)

- Os Estagiários (2013)

- Os Vampiros Que Se Mordam (2010)

- Perseguição - A Estrada da Morte (2001)

- Regras Não Se Aplicam (2016)

- Reis da Rua (2008)

- Runaway Jury (2003)

- Show de Vizinha (2004)

- Sob o Mesmo Céu (2015)

- Sommersby (1993)

- Sr. & Sra. Smith (2005)

- Stay (2005)

- Sunchaser (1996)

- TEMPO DE MATAR (1996)

- The Client (1994)

- The Sentinel (2006)

- Tigerland (2000)

- True Story (2015)

- Um Natal Brilhante (2006)

- Uma Comédia Nada Romântica (2006)

- Under Siege (1992)

- Under Siege 2: Dark Territory (1995)

- Vovó … Zona (2000)

- Vovó… Zona 2 (2006)

- Vovó… Zona 3: Tal Pai, Tal Filho (2011)

- William Shakespeare's a Midsummer Night's Dream (1999)