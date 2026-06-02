Mais de 80 títulos deixam o Disney+ em junho; veja lista e entenda o motivo

Junho começou com uma das maiores reduções no catálogo do Disney+ desde a chegada da plataforma no Brasil. O streaming perdeu 83 produções, incluindo Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia e os vencedores do Oscar O Regresso e Birdman. A remoção fez a lista de títulos disponíveis no catálogo cair de 2121 para 2038.
A remoção foi detectada e inicialmente noticiada pelo Guia Disney+ Brasil, que monitora as adições e remoções do streaming. De acordo com o site, a redução do catálogo, a maior desde 2023, aconteceu por causa da rescisão do acordo de distribuição global entre a Fox e a produtora New Regency, que passou para as mãos da Disney após a fusão dos estúdios concluída em 2019.
Inicialmente, o contrato era válido até 31 de dezembro de 2026, mas acabou rescindido meses antes de sua conclusão. Com o fim do acordo, as mais de 80 produções foram removidas do catálogo global do Disney+.
O Estadão tentou contato com a assessoria do Disney+ no Brasil para confirmar a informação, mas, até a publicação desta nota, não obteve resposta, o espaço segue aberto.
Outros títulos removidos da plataforma incluem a franquia Alvin e os Esquilos, A Família da Noiva, O Fantástico Senhor Raposo e Sr. e Sra. Smith.
Confira a lista completa de produções indisponibilizadas abaixo:
- A Cura (2016)
- A Família da Noiva (2005)
- A Filha do Presidente (2004)
- A Hora da Escuridão (2011)
- A Negociação (1998)
- AD Astra: Rumo às Estrelas (2019)
- Alvin e os Esquilos (2007)
- Alvin e os Esquilos 2 (2009)
- Alvin e os Esquilos 3 (2011)
- Alvin e os Esquilos: Na Estrada (2015)
- Amor e Outras Drogas (2010)
- Armadilha (1999)
- Assassin's Creed (2016)
- Assassinos por Natureza (1994)
- Bee Season (2005)
- Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014)
- Bohemian Rhapsody (2018)
- Brazil: O Filme (1985)
- Chamas da Vingança (2004)
- Clube da Luta (1999)
- Copycat (1995)
- Culpado por Suspeita (1991)
- Deu a Louca em Hollywood (2007)
- Don't Say a Word (2001)
- Down With Love (2003)
- Elektra (2005)
- Encontro Explosivo (2010)
- Endiabrado (2000)
- Era Uma Vez na América (1984)
- Fogo Contra Fogo (1995)
- Fonte da Vida (2006)
- Garota Exemplar (2014)
- High Crimes (2002)
- Imagens do Além (2008)
- Infidelidade (2002)
- JFK - A pergunta que não quer calar (1991)
- Jogo de Amor em Las Vegas (2008)
- Jumper (2008)
- Just My Luck (2006)
- Legend (1985)
- Los Angeles: Cidade Proibida (1997)
- Made in America (1993)
- Man on Fire (1987)
- Marco e Nonno (2019)
- Marley & Eu (2008)
- Meet the Spartans (2008)
- Minha Super Ex-Namorada (2006)
- Mirrors (2008)
- Monte Carlo (2011)
- Negócios Fora de Controle (2015)
- Noivas em Guerra (2009)
- Noé (2014)
- O Despertar de um Homem (1993)
- O Fantástico Sr. Raposo (2009)
- O Grande Dave (2008)
- O Preço do Amanhã (2011)
- O Regresso (2015)
- O Rei da Comédia (1983)
- Os Estagiários (2013)
- Os Vampiros Que Se Mordam (2010)
- Perseguição - A Estrada da Morte (2001)
- Regras Não Se Aplicam (2016)
- Reis da Rua (2008)
- Runaway Jury (2003)
- Show de Vizinha (2004)
- Sob o Mesmo Céu (2015)
- Sommersby (1993)
- Sr. & Sra. Smith (2005)
- Stay (2005)
- Sunchaser (1996)
- TEMPO DE MATAR (1996)
- The Client (1994)
- The Sentinel (2006)
- Tigerland (2000)
- True Story (2015)
- Um Natal Brilhante (2006)
- Uma Comédia Nada Romântica (2006)
- Under Siege (1992)
- Under Siege 2: Dark Territory (1995)
- Vovó … Zona (2000)
- Vovó… Zona 2 (2006)
- Vovó… Zona 3: Tal Pai, Tal Filho (2011)
- William Shakespeare's a Midsummer Night's Dream (1999)