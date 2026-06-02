Anac se reúne com Decea para avaliar impactos de falha que afetou voos em São Paulo

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realiza nesta terça-feira, 2, uma reunião com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para avaliar os impactos da falha técnica que comprometeu as comunicações entre controladores de voo e aeronaves nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo.

O encontro ocorre para levantar informações sobre a ocorrência, os reflexos sobre as operações aéreas e as medidas adotadas para garantir a segurança dos voos durante o período de instabilidade.

Segundo o Decea e a Força Aérea Brasileira (FAB), a interrupção foi provocada por um problema técnico operacional externo, posteriormente identificado como uma falha em um satélite da Embratel que afetou as frequências de rádio utilizadas na comunicação com as aeronaves.

Apesar dos atrasos registrados ao longo da manhã, a Aeronáutica informou que os procedimentos de segurança foram mantidos e que as aeronaves foram devidamente sequenciadas até o restabelecimento completo das comunicações.