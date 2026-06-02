GRU Airport: operações foram retomadas após indisponibilidade no controle de tráfego

Os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, "foram momentaneamente suspensos" na manhã desta terça-feira, 2, confirmou a concessionária GRU Airport. No entanto, já foram retomados.

Em nota, a GRU afirmou que a suspensão ocorreu devido a uma "indisponibilidade no controle de tráfego aéreo em todo Estado de São Paulo, sem relação com o aeroporto". A concessionária reforçou ainda que os voos foram retomados e recomendou que os passageiros consultem as respectivas companhias aéreas para mais informações.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha o caso e ainda investiga as causas da ocorrência e seus impactos sobre as operações aéreas. Esse é o segundo incidente recente envolvendo a interrupção de voos nos aeroportos paulistas por causa de problemas no tráfego aéreo.

No início de abril, Guarulhos e Congonhas tiveram as operações suspensas após uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP), gerando atrasos e cancelamentos de voos ao redor do País.