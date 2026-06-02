Val Kilmer é detonado por diretor de 'Conspiração': 'Pior pessoa que já conheci'

Mais de um ano após a morte de Val Kilmer (1959-2025), novas declarações sobre o comportamento do ator nos bastidores voltaram a chamar atenção em Hollywood. Desta vez, quem fez críticas contundentes ao astro foi o diretor Adam Marcus, responsável por comandá-lo no thriller Conspiração (2008).

Em uma publicação feita na rede social Threads, posteriormente apagada e noticiada pela Entertainment Weekly, Marcus relembrou sua experiência ao lado do ator e não poupou palavras ao descrever a convivência durante as filmagens. O cineasta chegou a afirmar que Kilmer foi "o pior ser humano" que conheceu, comentário que rapidamente repercutiu entre fãs.

Na publicação, Marcus compartilhou uma foto ao lado de Kilmer e fez referência a personagens marcantes da carreira do ator, como Iceman, de Top Gun, e Doc Holliday, de Tombstone.

"Aqui estou eu e o idiota nos entendendo no set de Conspiração", escreveu o diretor. Em seguida, rebateu críticas de internautas que consideraram inadequado comentar negativamente sobre alguém já falecido.

"Para qualquer um que esteja revirando os olhos por causa dessa ideia de que não se deve falar mal dos mortos, que se dane isso", declarou.

Histórico de atritos nos bastidores

As falas de Marcus reacenderam uma discussão antiga sobre a fama de Val Kilmer nos bastidores da indústria cinematográfica. Ao longo da carreira, outros diretores também relataram dificuldades durante trabalhos com o ator.

Em entrevista concedida à Entertainment Weekly em 1996, Joel Schumacher, diretor de Batman Eternamente, descreveu Kilmer como "infantil e impossível". Já John Frankenheimer, que trabalhou com ele em A Ilha do Dr. Moreau, chegou a afirmar publicamente que nunca mais voltaria a dirigir o ator.

Apesar das críticas, Kilmer também abordou o tema em diferentes momentos de sua vida. Em entrevista à revista Rolling Stone, em 2003, reconheceu que poderia ter sido mal compreendido em algumas situações e rebateu parte das acusações feitas por colegas de profissão.

Anos depois, no documentário Val (2021), o ator refletiu sobre sua trajetória e admitiu comportamentos controversos. "Já me comportei mal. Já me comportei de forma estranha com algumas pessoas", declarou na produção.

Val Kilmer morreu em abril de 2025, aos 65 anos. Até o momento, representantes do ator não se manifestaram sobre as declarações de Adam Marcus.