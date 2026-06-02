Tony Tornado deixa elenco de 'Quem Ama Cuida'; entenda

Tony Tornado pediu para deixar o elenco da nova novela das nove Quem Ama Cuida. Aos 96 anos, o ator viveria o pai de Silvana (Belize Pombal).
Ele deixou o projeto por conta da experiência corrida pela qual passou em Êta Mundo Melhor!, que teria considerada exaustiva, segundo a coluna Play do jornal O Globo. Agora optando por seguir com produções mais curtas, o ator segue o contrato com a Globo.
O personagem de Tornado seria um milionário, que luta contra o passado. Dono de uma conduta rigorosa, a ideia era que o pai de Silvana fosse apresentado ao longo da novela. Além disso, o público também conhecerá o seu relacionamento com Arthur (Antonio Fagundes), de quem era amigo.
Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida acompanha a história de Adriana (Letícia Colin) enfrenta a perda de sua família após uma trágica enchente em São Paulo. Ao passar a trabalhar como fisioterapeuta de Arthur, a protagonista passa a se reerguer.