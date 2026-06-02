Aena: Congonhas tem 8 chegadas e 14 partidas canceladas por interrupção de operações

O Aeroporto de Congonhas registrou o cancelamento de 8 chegadas e 14 partidas por causa da interrupção temporária das operações aéreas nos aeródromos da região de São Paulo no período da manhã, segundo a Aena. A concessionária destaca, no entanto, que o aeroporto opera normalmente pela tarde.

"Toda a infraestrutura do Aeroporto de Congonhas está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros", reforça a Aena, por meio de nota.

A concessionária orienta que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Falha nas comunicações entre os órgãos de controle de tráfego aéreo e aeronaves provocou a suspensão temporária de decolagens nos principais aeroportos de São Paulo por 1 hora e 15 minutos na manhã desta terça-feira. As restrições às operações ocorreram entre 9h25 e 10h40 e tiveram reflexos em voos de diferentes regiões do País.

Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmaram que a ocorrência foi causada por um "problema técnico operacional externo" e destacaram que todos os protocolos de segurança foram cumpridos durante o período de restrição.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) acompanha o caso e mantém reuniões com o DECEA para avaliar os impactos da ocorrência sobre a operação aérea e apurar as circunstâncias que levaram à interrupção das comunicações.

Reincidência

Esse é o segundo incidente recente envolvendo a interrupção de voos nos aeroportos paulistas por causa de problemas no tráfego aéreo. No início de abril, Guarulhos e Congonhas tiveram as operações suspensas após uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP), gerando atrasos e cancelamentos de voos ao redor do País.