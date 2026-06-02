Dua Lipa mostra fotos do casamento intimista com Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner casaram-se em uma cerimônia intimista em Londres no último domingo, 31. Agora, nesta terça-feira, 2, a cantora publicou fotos da ocasião.
Nas imagens, o casal aparece em clima de romance e carinho, com a cantora exibindo o traje e o buquê de flores escolhidos.
O casal deu início ao relacionamento em 2024, e segue com as comemorações na Sicília, na Itália. De acordo com o Daily Mail, haverá uma festa que se inicia quinta-feira, 4, e se estende até sábado, 6.
Dentre os convidados, estão nomes como Charli XCX, Elton John, Mark Ronson e Donatella Versace.