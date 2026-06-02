Para combater El Niño, Estado de SP adota IA, Waze e sistema de câmeras contra fogo

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 2, as medidas para o combate ao El Niño severo que está previsto para acontecer no segundo semestre de 2026. Entre as ações estão a utilização de um novo painel de dados integrado com uso de inteligência artificial (IA), sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com o aplicativo de trânsito Waze.

De acordo com o governo estadual, o painel de inteligência "SP Sem Fogo" cruzará os dados de meteorologia, mapas de risco, ocorrências e monitoramento em tempo real com uso de IA, para ajudar na tomada de decisões no combate a incêndios. Também será usado monitoramento via satélite.

O sistema de câmeras de vigilância Muralha Paulista também será adaptado para a detecção de focos de incêndio, com integração do sistemas de monitoramento em rodovias das concessionárias e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O sistema será chamado de "Muralha do Fogo".

A parceria com o Waze é para que o aplicativo disponibilize um novo ícone aos usuários que permitirá notificar focos de incêndio nas proximidades de uma estrada.

O plano de contingência envolve neste ano 613 municípios, 55% a mais do que em 2024, e mais de 3 mil agentes. Há ainda investimentos na compra de 100 caminhões-pipa, 23 viaturas, 220 kits de combate a incêndios e mais de 300 equipamentos, entre capacetes, torres de iluminação e sopradores para as equipes de combate.

O El Niño ocorre quando as águas superficiais Oceano Pacífico têm um aquecimento maior ou igual a 0,5°C, causando efeitos em todo o mundo. Na região Sudeste do Brasil, costuma causar ondas de calor e eventos climáticos extremos, como rajadas de vento e tempestades.

De acordo com modelos preditivos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), órgão do governo dos EUA, o El Niño de 2026 pode se tornar um dos eventos mais intensos das últimas três décadas em todo o mundo.

O El Niño ocorre com frequências irregulares, em intervalos que podem durar de dois a sete anos. Em alguns períodos, ocorre o fenômeno inverso, o "La Niña", com o resfriamento das águas do Pacífico, o que também gera efeitos globais. Em outros momentos, há neutralidade. As razões que geram o El Niño e a La Niña não são completamente compreendidas pela ciência.