Crime filmado por traficantes

O crime foi registrado e divulgado pelos próprios traficantes nas redes sociais, em uma demonstração de força do chamado 'Tribunal do Crime', com objetivo de intimidar os moradores e reforçar o controle da facção na região.

Elas chegaram a dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. Em depoimento, uma delas disse que foi espancada apenas por ser amiga da outra mulher, que estaria aplicando golpes na comunidade.

"As apurações identificaram que realmente esses crimes aconteceram. Essas mulheres foram julgadas sumariamente sem o direito de defesa. Elas negam qualquer ato que tenha gerado essa reação por parte dos traficantes e informam que os traficantes sequer procuraram saber se elas tinham algum tipo de conduta", contou o delegado Paulo Saback, adjunto da DRE.