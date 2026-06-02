Ex-Paquita abre o jogo sobre salário em programa da Xuxa

A atriz Juliana Baroni revelou detalhes sobre os salários recebidos pelas Paquitas durante sua participação no programa da Xuxa. Em entrevista ao podcast Os Bastidores de Tudo, ela afirmou que a remuneração das assistentes de palco estava longe de ser tão alta quanto o público costumava imaginar.



Segundo Juliana, apesar de o dinheiro representar uma ajuda importante para sua família, os valores não eram suficientes para proporcionar uma vida de luxo. "Para uma criança de 11 anos, era um dinheiro bom, mas não bancava a minha vida", afirmou.



A ex-Paquita contou que deixou o interior de São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro ao lado do pai para integrar a equipe do programa. Na época, o salário que recebia ajudava a manter as despesas da nova residência. "Eu sustentava essa casa no Rio de Janeiro com o dinheiro de Paquita", relembrou.



Durante a conversa, Juliana também comparou os cachês recebidos pelas assistentes de palco com os valores pagos à apresentadora. Ela ressaltou que existe uma percepção equivocada sobre os ganhos das integrantes do grupo.



"Não é como as pessoas imaginam. Só para ter uma referência: se a Xuxa recebia entre R$ 80 mil e R$ 100 mil para fazer um show, as Paquitas ganhavam cerca de R$ 200", disse.



Após a repercussão das declarações, Xuxa Meneghel se manifestou nas redes sociais. Em um comentário publicado no Instagram, a apresentadora confirmou a versão apresentada por Juliana e explicou que os cachês das Paquitas saíam de sua própria remuneração. "Mais pura verdade. Eu pagava o cachê delas com o meu dinheiro. Nem eu sabia exatamente quanto recebia, porque quem sempre cuidou dessa parte financeira foi o Marlene Mattos", escreveu.