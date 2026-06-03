Aluno é obrigado a ficar nu por suspeita de portar cigarro eletrônico em escola da Grande SP

A diretora e a vice-diretora da Escola Estadual Ordânia Janone Crespo, em Santo André, na Grande São Paulo, foram afastadas de suas funções após uma denúncia envolvendo a abordagem de um aluno de 14 anos dentro da unidade escolar.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o caso teve início após a suspeita de que o estudante estivesse portando cigarros eletrônicos nas dependências da escola. Durante a abordagem, o adolescente teria sido obrigado a tirar a roupa e ficar nu, mas nenhum item irregular foi localizado.

Após tomar conhecimento do episódio, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Santo André determinou o desligamento das duas gestoras dos cargos de direção e encaminhou o caso à Controladoria Geral do Estado (CGE), que ficará responsável pela apuração administrativa.

Ao comentar o episódio, o órgão destacou que acompanha a situação e se manifestou sobre o atendimento prestado ao estudante. "A Unidade Regional de Ensino lamenta o ocorrido e está prestando apoio ao estudante e à sua família. Um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas foi disponibilizado para atendimento ao aluno", declarou.

O órgão também afirmou que "repudia toda e qualquer forma de violência e não compactua com a conduta das servidoras".

Além da investigação administrativa, o caso é apurado pela Polícia Civil. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o 4º Distrito Policial de Santo André realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio e definir as medidas cabíveis.