Número de beneficiários de planos de saúde sobe em abril para 52,958 milhões, diz ANS

A quantidade de beneficiários de planos de saúde avançou 0,02% em abril, para 52,958 milhões, enquanto os planos exclusivamente odontológicos avançaram para 35,978 milhões de convênios ativos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mês, houve acréscimo de cerca de 10 mil beneficiários dos planos de assistência médica. Ao todo, existem 692 operadoras de saúde em atividade no País, das quais 665 possuem beneficiários, e a taxa de cobertura é de 26,08% da população.

Já os planos exclusivamente odontológicos registraram variação positiva de 0,49% ante o mês anterior, com a adição de aproximadamente 175 mil beneficiários.

Modalidades

Na assistência médica, a modalidade de planos coletivos empresariais manteve a tendência de crescimento, com alta de 0,09% em abril e avanço acumulado de 2,75% em 12 meses.

Os planos individuais tiveram retração de 0,26% no mês e de 2,14% em 12 meses, enquanto os coletivos por adesão recuaram 0,07% em abril e 0,25% na comparação anual.

Já nos planos exclusivamente odontológicos, os coletivos empresariais avançaram 7,85% em 12 meses e os coletivos por adesão cresceram 6,02% no mesmo período.