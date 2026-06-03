'Supergirl': trailer final traz Superman, Lobo e chegada da heroína à Terra

Com estreia marcada para 25 de junho, Supergirl, novo filme da DC, teve seu trailer final divulgado nesta quarta-feira, 3. A prévia traz Kara (Milly Alcock) mostrando que sua ideia de heroísmo não é tão pacífica quanto à do primo, Superman (David Corenswet), com a protagonista não economizando nos socos e chutes ao enfrentar seus vilões.

Com Call Me, da banda Blondie, como trilha sonora, o vídeo também antecipa alguns dos primeiros momentos da kryptoniana na Terra, mostrando ela e Krypto ainda em sua nave e, mais tarde, recebendo seu uniforme colorido das mãos do Superman na Fortaleza da Solidão.

Além dos superprimos, o trailer final ainda conta com a presença de Lobo (Jason Momoa), caçador de recompensas intergaláctico que acompanha Kara em sua jornada, e Krypto, o Super-Cão, sendo atacado pelo vilão Krem (Matthias Schoenaerts).

Os ingressos para Supergirl já estão à venda para os principais cinemas do Brasil. O filme ainda receberá sessões antecipadas em algumas salas no dia 23.

Dirigido por Craig Gillespie, de Cruella e Eu, Tonya, e escrito por Ana Nogueira (We Win), Supergirl é baseado na HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, escrito por Tom King (Estranhas Aventuras) e com artes dos brasileiros Bilquis Evely e Mat Lopes. A história segue Kara viajando pela galáxia em busca de Krem, mercenário que envenenou Krypto e matou o pai de uma garota que a heroína decide ajudar.

Além de Alcock como a personagem-título, o elenco principal conta ainda com Eve Ridley como Ruthie, Matthias Schoenaerts como Krem, Jason Momoa como Lobo e David Krumholtz como Zor-El, pai de Kara.

Supergirl estreia nos cinemas brasileiros em 25 de junho.