5 famosos que afirmam ter visto OVNIs e vivido experiências com ETs

Relatos sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) atravessam gerações e seguem despertando curiosidade e teorias. Nesta semana, o influenciador Mayk Leão viralizou nas redes sociais ao compartilhar vídeos de uma experiência que classificou como uma "vivência extraordinária". Nas imagens, ele mostra um objeto luminoso próximo a um rio em seu sítio, em Campo Largo, no Paraná, e afirma que o mesmo fenômeno teria sobrevoado sua casa pouco depois.

Ao longo dos anos, diversas figuras públicas afirmaram ter visto objetos que não conseguiram identificar no céu. Há também quem diga ter tido contato direto com seres extraterrestres. Relembre os famosos que já relataram experiências envolvendo OVNIs e Ets:

Isabeli Fontana

Em 2024, a modelo Isabeli Fontana falou sobre experiências com extraterrestres no podcast Paranormal Experience. Segundo ela, os ETs a ajudaram com um problema na bexiga e ainda se comunicaram telepaticamente através de uma nave espacial.

A primeira vez que Isabeli teve contato com ovnis foi em 2002, quando estava grávida. Ela estava em seu apartamento em Nova York quando teve a intuição de ir na janela. Foi quando teria avistado uma nave espacial.

Ela contou que se comunicou com os seres por telepatia. Perguntou se sabiam qual o sexo do bebê que estava esperando. "Eles, na hora, fizeram o símbolo masculino, a flecha para cima. Eu mesma fiquei: 'Uau, nossa, me comuniquei com uma nave espacial'", disse.

Demi Lovato

A cantora e atriz Demi Lovato já afirmou acreditar que foi abduzida por extraterrestres. O relato foi compartilhado na série documental Unidentified with Demi Lovato, lançada em 2021, na qual ela investiga fenômenos relacionados a OVNIs e possíveis formas de vida extraterrestre.

Durante a produção, Demi contou ter vivido uma experiência que considera paranormal. "Eu tive uma experiência paranormal no Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia, e meu objetivo com essa série é descobrir o que realmente aconteceu. E se os alienígenas estiverem aqui conosco, apenas esperando um contato?", declarou.

Elba Ramalho

A cantora Elba Ramalho afirma já ter presenciado objetos voadores não identificados em diversas ocasiões. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela contou que uma das experiências ocorreu após um show realizado durante a madrugada. Enquanto estava em um avião, sobre a região da Ponte Rio-Niterói, observou luzes e objetos que, segundo ela, não conseguiu identificar.

Elba também relatou ter visto supostos OVNIs passando sobre carros em outras ocasiões. Afirmou ainda acreditar que foi escolhida para testemunhar esses fenômenos. "Por sorte ou porque eles queriam que eu visse", disse.

A cantora ainda declarou que conhece outras histórias relacionadas a extraterrestres, mas evita comentar o assunto com frequência por considerar que muitas pessoas não acreditam nesse tipo de relato.

Pocah

A cantora Pocah contou ter visto um ser desconhecido dentro de casa. Em entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, ela contou que estava sozinha na sala de casa quando percebeu a presença. "Eu vi uma coisa na sala da minha casa. Eu estava sozinha na hora e falei: 'estou louca'", relatou.

Pocah afirmou que foi chamar o marido para contar o que havia visto e perguntou se ele acreditava em extraterrestres, mas, quando ele chegou ao local, não encontrou nada.

Na entrevista, a cantora descreveu a figura como pequena, com o corpo sem uma divisão aparente entre cabeça e tronco, e com coloração preta e amarela. Ela também afirmou já ter observado objetos que não conseguiu identificar no céu em outras ocasiões.

Whindersson Nunes

O humorista e influenciador Whindersson Nunes relatou ter visto um objeto voador não identificado. Em 2022, em uma publicação no X, antigo Twitter, ele contou que observou um objeto com características que, segundo ele, não se pareciam com as de um drone, helicóptero ou avião.

"No ano passado eu vi um OVNI (um objeto voador não identificado); não parecia um drone, nem helicóptero, nem avião, tinha uma trajetória estranha. Não, eu não vi um ET, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado", escreveu. Na mesma publicação, o humorista afirmou que compartilhou o relato com um amigo, que lhe enviou um vídeo registrado no Ceará semelhante ao que havia observado.