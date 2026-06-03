Fãs de 'Euphoria' fazem piada com 'merchan' de refrigerante em episódio final

Não bastasse ter sido detonado pela crítica especializada e pelos espectadores, o final de Euphoria agora também virou motivo de piada por um "merchan" nada discreto da Coca-Cola. Em diversos momentos do capítulo, como quando Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) serve copos para ele e Rue (Zendaya), garrafas do refrigerante eram destacadas de forma bem direta, com seus rótulos completamente à vista das câmeras.

"Eu entendo que precisamos ter propagandas jogadas na nossa cara o tempo todo, mas eu não acho que estou desejando esse tipo de coca quando estou assistindo Euphoria", brincou um usuário do Reddit, fazendo trocadilho com a marca de bebidas e cocaína. "O episódio final é só um enorme comercial de Coca-Cola."

Outro internauta do fórum tentou justificar a exibição excessiva da marca, sugerindo que o momento bizarro tenha sido uma escolha artística. "Era tão óbvio que parecia realmente que eles estavam fazendo uma brincadeira com a Coca-Cola. Como se estivessem dizendo 'sim, você pagou pela inserção do produto, mas vamos fazer isso de um jeito tão descarado que vai te deixar mal na fita.'"

Além da cena com Alamo e Rue, uma garrafa de Coca-Cola também aparece como objeto visual da narrativa, usada para antecipar uma das principais reviravoltas do episódio. A marca, inclusive, teve mais importância no capítulo que Jules (Hunter Schaefer), que, apesar de ser personagem de destaque desde o começo de Euphoria, apareceu apenas em uma cena sem diálogos na despedida da série.

"Não acredito que a Coca-Cola teve mais tempo de tela no último episódio que a Jules!", se revoltou uma pessoa no X, antigo Twitter. "É doido como eles arruinaram a personagem e só lhe deram destaque em um episódio na temporada", concordou outro usuário.

Muitas piadas com o foco no refrigerante acabaram sendo compartilhadas nas redes, com vídeos parodiando a postura dos personagens para exibir a marca e memes de Gil do Vigor entre as imagens postadas. "Deveriam ter incluído os ursos polares e o Papai Noel da Coca-Cola no final de Euphoria."

As três temporadas de Euphoria, assim como os episódios especiais da série, estão disponíveis para streaming na HBO Max.