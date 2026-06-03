Saiba como identificar lote de água contaminada da Crystal que foi suspenso pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira, 3, que a Mineração Bom Jesus iniciou o recolhimento voluntário de um lote de água mineral sem gás da marca Crystal após a identificação da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, a mesma identificada em produtos da Ypê. Para saber se você tem uma garrafa do lote, fique atento nestes pontos:

O nome do lote é P 200126;

Na embalagem vai aparecer: LZ1 VAL 200127 3 P 200126;

A validade do lote alvo da medida é 20/01/2027;

A data de fabricação é 20/1/2026;

A fabricante é a Mineração Bom Jesus.

O lote é composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml, que foram distribuídas em quatro unidades federativas do Brasil: Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Tocantins.

Segundo informações da Anvisa e da Mineração Bom Jesus, 230.443 unidades foram distribuídas no Distrito Federal. Em São Paulo, as cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí, no interior de São Paulo, receberam 75.750 garrafas.

Outras 66.768 foram enviadas para 13 cidades de Goiás: Águas Lindas de Goiás; Luziânia; Novo Gama; Valparaíso de Goiás; Cidade Ocidental; Santo Antônio do Descoberto; Planaltina de Goiás; Cristalina; Formosa; Campos Belos; Alexânia; Abadiânia e Catalão. No Tocantins, os municípios de Arraias, Combinado e Novo Alegre receberam 1.439 unidades.

Além de anunciar o recolhimento voluntário do produto, a agência determinou a suspensão da comercialização, distribuição e utilização das unidades desse lote. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. O lote foi produzido na cidade de Luziânia, em Goiás.

De acordo com a Anvisa, a Mineração Bom Jesus protocolou documentos para comprovar a realização de uma investigação interna para apurar a ocorrência e suas possíveis causas. Representantes da empresa também se reuniram com técnicos da agência para prestar esclarecimentos e têm cooperado com as autoridades sanitárias.

A fabricante afirmou que a Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional e esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, sem relação com outros lotes ou produtos da marca. Ainda segundo a empresa, a unidade fabril permanece operando normalmente.

A Anvisa orientou que consumidores que tenham unidades desse lote não as consumam. A Mineração Bom Jesus afirmou que os clientes devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), por telefone ou por e-mail, para orientações sobre substituição ou reembolso.