ASSINE JÁ!
Geral

Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, prevê vitória do Brasil em estreia na Copa do Mundo

Brincadeira integra uma programação especial criada para celebrar a competição de futebol

Tubar&atilde;o Ritinha faz previs&atilde;o do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo
Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo -
Rio -  Se depender de Ritinha, a tubarão do AquaRio, a Seleção Brasileira começará a Copa do Mundo com vitória. Moradora do Grande Tanque Oceânico do AquaRio, bastante querida pelos visitantes, fez sua previsão para a estreia do Brasil contra Marrocos durante uma ação especial realizada nesta quarta-feira (3), na inauguração da Galeria da Copa, na Zona Portuária do Rio. Inspirada nos tradicionais "animais-oráculo" das competições esportivas, a interação terminou com a escolha da bandeira brasileira.
Veja o vídeo abaixo:
A brincadeira integra a programação especial criada para celebrar a Copa do Mundo e está entre as atrações da recém-inaugurada Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do complexo. O espaço reúne grandes nomes da história do futebol, como Pelé, Lionel Messi e Zico, e passa a contar com uma nova estátua do Rei do Futebol.

Produzida em Londres, na Inglaterra, a peça foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com o acompanhamento e a aprovação de representantes ligados ao jogador e de membros da CBF, garantindo fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória de Pelé na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.

A estátua reproduz com precisão a altura do atleta, o número de sua chuteira e utiliza um uniforme confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo da época.

Promoção para torcedores

Os brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogo do Brasil, os visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar o benefício da meia-entrada no AquaRio.

Serviço
Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)
Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h);
Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h).
Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br
Fotogaleria
Tubar&atilde;o Ritinha faz previs&atilde;o do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo
Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Érica Martin/Agência O Dia
Tubar&atilde;o Ritinha faz previs&atilde;o do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo
Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Érica Martin/Agência O Dia
AquaRio inaugura Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, na Zona Portu&aacute;ria
AquaRio inaugura Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, na Zona Portuária Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do Rei Pel&eacute;, produzida na Inglaterra, est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do Rei Pelé, produzida na Inglaterra, está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do jogador Zico est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do jogador Zico está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do jogador Zico est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do jogador Zico está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do Rei Pel&eacute;, produzida na Inglaterra, est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do Rei Pelé, produzida na Inglaterra, está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do Rei Pel&eacute;, produzida na Inglaterra, est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do Rei Pelé, produzida na Inglaterra, está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
AquaRio inaugura Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, na Zona Portu&aacute;ria
AquaRio inaugura Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, na Zona Portuária Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do jogador Messi exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do jogador Messi exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tuas do Rei Pel&eacute; e Zico expostas na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátuas do Rei Pelé e Zico expostas na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
Est&aacute;tua do Rei Pel&eacute;, produzida na Inglaterra, est&aacute; exposta na Galeria da Copa, no AquaRio
Estátua do Rei Pelé, produzida na Inglaterra, está exposta na Galeria da Copa, no AquaRio Érica Martin/Agência O Dia
As mais lidas
    Recomendadas