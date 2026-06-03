Confira a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi

Rio - O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), será de céu nublado com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas ficarão amenas com máxima de 27ºC e mínima de 15ºC. Já no fim de semana, o sol deve voltar a predominar na cidade.

Ainda na sexta (5), o tempo permanece o mesmo do ferido, incluindo ventos fracos a moderados. No sábado (6), não há possibilidade de chuva e os termômetros devem variar entre 14ºC e 28ºC.

Já no domingo (7), o calor ganha força durante o dia, com máxima de 30ºC, mas a mínima permanece em 14ºC.