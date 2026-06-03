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Confira a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi

Temperaturas devem ficar amenas até o fim de semana

Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. -
Rio - O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), será de céu nublado com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas ficarão amenas com máxima de 27ºC e mínima de 15ºC. Já no fim de semana, o sol deve voltar a predominar na cidade.
Ainda na sexta (5), o tempo permanece o mesmo do ferido, incluindo ventos fracos a moderados. No sábado (6), não há possibilidade de chuva e os termômetros devem variar entre 14ºC e 28ºC.
Já no domingo (7), o calor ganha força durante o dia, com máxima de 30ºC, mas a mínima permanece em 14ºC.
 
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Massa de ar seco garante sol e calor no domingo (7)
Massa de ar seco garante sol e calor no domingo (7) Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia
Climatempo - Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio
Climatempo - Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia
Frente fria traz chuva fraca e termômetros em até 15°C no feriado
Frente fria traz chuva fraca e termômetros em até 15°C no feriado Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia
Instabilidade e temperaturas amenas marcam a quinta (4) e a sexta-feira (5)
Instabilidade e temperaturas amenas marcam a quinta (4) e a sexta-feira (5) Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia
Feriado com chuva fraca, mas o fim de semana promete sol
Feriado com chuva fraca, mas o fim de semana promete sol Reginaldo Pimenta
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