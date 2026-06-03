Mulher cai em vão entre trem e plataforma na Linha 9-Esmeralda e é socorrida por passageiros

Uma mulher caiu no vão entre o trem e a plataforma na Linha 9-Esmeralda, no fim da tarde de terça-feira, 2, e foi resgatada por passageiros. O caso aconteceu na estação Jurubatuba-Senac, na zona sul de São Paulo, por volta das 17h30.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, o acidente ocorreu no momento do desembarque dos passageiros do trem. "A equipe da concessionária prestou toda assistência e a encaminhou à UPA mais próxima", explicou. O estado de saúde dela não foi informado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que dois passageiros desceram para resgatar a mulher. Nas imagens também é possível ver que agentes da concessionária prestaram apoio na sequência.

As circunstâncias da queda não foram esclarecidas. Passageiros relataram que havia grande fluxo de pessoas na estação gerado por atrasos na operação dos trens.