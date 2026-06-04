Advogado autuado tinha em sua residência um dos quadros de alto valor

Segundo a investigação, a mulher fazia promessas de negócios lucrativos para induzir a vítima a realizar adiantamentos financeiros. Agentes reuniram elementos que revelaram a utilização de documentos aparentemente falsificados, comprovantes bancários sem lastro financeiro e cheques posteriormente devolvidos por fraude.

"Ela se apropriou das obras de arte de valores altos e também de quantias, com argumento que estaria intermediando a compra e venda de outras obras. São muitas fraudes praticadas", destacou Buss.

Há outras pessoas no esquema, sendo uma delas, de acordo com a Polícia Civil, o advogado Felipe Barbosa Bittencourt. Agentes encontraram na casa dele quadros de elevado valor. Um deles é objeto de investigação no inquérito. O homem foi conduzido à especializada para prestar depoimento e autuado em flagrante por receptação.

O advogado Alan Sapir, que representa Felipe, destacou que o cliente prestou serviços advocatícios para Michelle e que recebeu o quadro como forma de pagamento. Segundo a defesa, o homem não sabia que essa obra de arte estava relacionada a um esquema criminoso.