Estelionatário se dá mal na Penha

Um 'comédia' achou que ia completar o álbum da Copa de 2026, ontem, aplicando golpe se deu mal, e acabou assinando a súmula na delegacia. O bonitão brotou, com pinta de jogador caro, numa loja na Penha para retirar uma penca de álbuns e pacotes de figurinhas.

Só que o 'pulo do gato' dele deu ruim: segundo os canas, as compras de mais de R$ 700 foram feitas com cartão clonado, é mole? O malandro fez o pedido pelo aplicativo, mas os funcionários da empresa — que não são bobos nem nada — pescaram a picaretagem no sistema de segurança antes mesmo do cara brotar.

O cartão já tinha sido bloqueado e a empresa acionou os homens da lei. Quando o '171' chegou crente que ia sair de lá com o bolso cheio de cromo brilhante, rodou. Quando o clima azedou, o cara meteu aquele migué clássico: "Pô, chefia, tô sabendo de nada, só vim buscar o bagulho para um amigo aí". Não colou.

O espertalhão foi convocado pro time de detidos da 22ª DP (Penha) e rodou em flagrante por estelionato e receptação. Agora, os policiais estão na caça do resto da quadrilha para descobrir quem era o "amigo" e de onde saíram os cartões clonados. Ficou sem as figurinhas e ainda vai ter que ver o Sol nascer quadrado - e a Copa do Mundo - do xilindró!