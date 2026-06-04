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Polícia Federal incinera 1,7 tonelada de drogas em Volta Redonda

Entorpecentes foram apreendidos em ações no Sul Fluminense ao longo dos últimos meses

Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF
Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF -
Rio - A Polícia Federal incinerou, nesta quarta-feira (3), em Volta Redonda, aproximadamente 1,7 tonelada de drogas apreendidas em operações na região Sul Fluminense do Rio ao longo dos últimos meses.
Entre as substâncias incineradas estavam principalmente maconha e cocaína. Grande parte do material foi retirado de circulação durante ações realizadas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), além da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) e em outras operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.

A destruição dos materiais ocorreu em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que disponibilizou estrutura adequada para a eliminação segura dos entorpecentes. A ação foi acompanhada por policiais federais e demais órgãos competentes.
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Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF
Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF Divulgação / Polícia Federal
Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF
Maconha e cocaína estão entre os principais entorpecentes incinerados pela PF Divulgação / Polícia Federal
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