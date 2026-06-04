ASSINE JÁ!
Geral

Ex-piloto Ralf Schumacher oficializa casamento com empresário francês em Saint-Tropez

O ex-piloto alemão Ralf Schumacher, de 50 anos, se casou com o empresário francês Etienne Bousquet-Cassagne, de 36, em uma cerimônia realizada em Saint-Tropez, no litoral sul da França. O casal está junto há cerca de dois anos e ficou noivo por três meses antes de oficializar a união.

Irmão mais novo do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, Ralf escolheu uma celebração intimista em uma das regiões mais famosas da Riviera Francesa. Para a cerimônia, os dois usaram ternos e gravatas iguais. Após a troca de alianças, comemoraram com um brinde de champanhe a bordo de uma lancha antes de receber familiares e amigos para uma festa.

Durante a celebração, os recém-casados trocaram de roupa e surgiram novamente com visuais coordenados, desta vez vestindo camisa polo e calças brancas. Conhecidos por preservar a privacidade, Ralf e Etienne raramente compartilham detalhes da vida pessoal e devem manter a discrição também em relação ao casamento.

2º piloto da F1 a se assumir gay

Ralf Schumacher é apenas o segundo ex-piloto homem da Fórmula 1 a assumir publicamente sua homossexualidade. O primeiro foi o britânico Mike Beuttler, que competiu na categoria durante a década de 1970 e morreu em 1988, aos 48 anos, em consequência de complicações associadas ao HIV.

Ao longo de sua trajetória na Fórmula 1, Ralf conquistou seis vitórias e subiu ao pódio em 27 oportunidades. Entre 1997 e 2007, defendeu as equipes Jordan Grand Prix, Williams e Toyota. Sua despedida da categoria aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 2007, disputado no Autódromo de Interlagos.

Quem é Etienne Bousquet-Cassagne?

Empresário francês, Etienne divide seu tempo entre a região da Costa Azul, na França, e a Cidade do Cabo. Entusiasta do universo dos vinhos, costuma publicar nas redes sociais conteúdos relacionados à enologia, viagens e ao estilo de vida próximo ao mar.

No Instagram, reúne pouco mais de 26 mil seguidores e, assim como Ralf, prefere manter sua vida privada distante da exposição pública.

Confira aqui

As mais lidas
    Recomendadas