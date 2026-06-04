Saúde firma acordo com a Caixa para liberar R$ 1 bi em crédito para 8 hospitais filantrópicos

O Ministério da Saúde firmou um acordo com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a liberação de R$ 1 bilhão para oito instituições filantrópicas do País, por meio da linha de crédito Caixa Hospitais FGTS.

Serão contempladas a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, Santa Casa de Porto Alegre, Hospital José Silveira, Instituto de Câncer de Londrina, Associação Hospitalar Vila Nova, Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos e Fundação Assistencial da Paraíba.

Segundo a Pasta, essas unidades integram a rede complementar do Sistema Único de Saúde (SUS) e são referência na oferta de atendimentos especializados.

As instituições beneficiadas terão acesso a condições facilitadas de financiamento, contribuindo para o equilíbrio financeiro dos hospitais e Santas Casas para a continuidade da assistência para pacientes da rede pública.

O Ministério da Saúde informou, ainda, que outras 115 instituições já receberam aval para apresentar propostas de financiamento à linha CAIXA Hospitais FGTS.