Comandante passa mal e copiloto assume avião em voo de Curitiba para Campinas

Na quarta-feira, 3, um piloto da companhia Azul teria convulsionado enquanto comandava um voo de Curitiba (PR) para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O copiloto assumiu o controle da aeronave e conseguiu pousá-la.

O trajeto do voo AD2966 durou de 20h50 a 21h42. Em nota, a Azul informa que "o profissional recebeu suporte de um médico que estava a bordo da aeronave no momento da ocorrência. O voo prosseguiu normalmente e o avião pousou em Viracopos em total segurança". O estado de saúde do piloto não foi confirmado à reportagem.

Não é a primeira vez que um caso como esse acontece a bordo de uma aeronave comercial da Azul. Em julho de 2025, o comandante de um avião que partiu de Portugal rumo também a Campinas (SP) passou mal e o copiloto precisou desviar a rota para pousar no Recife, capital de Pernambuco.

Outro caso aconteceu a bordo de uma aeronave da empresa alemã Lufthansa. Em fevereiro de 2024, um avião com destino à Espanha voou por dez minutos sem ninguém no comando, em piloto automático, após o copiloto passar mal e o comandante ficar trancado para fora da cabine.