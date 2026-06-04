Ivete Sangalo faz post de aniversário para o ex, Daniel Cady: 'Receba o nosso amor'

Ivete Sangalo chamou atenção dos fãs após uma publicação de aniversário do ex-marido Daniel Cady, com quem tem três filhos. Eles estão separados desde novembro do ano passado.

"Hoje o dia é todo dele! Receba todo o nosso amor, cheio de saúde, bençãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu em um story no Instagram.

O texto acompanha a foto de Cady com os três filhos do casal numa piscina. O nutricionista completa 41 anos nesta quinta-feira, 4.

Ivete e Cady estavam juntos desde 2008 e anunciaram a separação em novembro de 2025. A união havia sido oficializada em 2011, em Salvador, onde moravam. Juntos, tiveram os filhos Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de oito anos.