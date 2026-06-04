Comerciante que teria sido morto pela milícia é enterrado sob clima de revolta

Rio - Sob protesto e pedidos por justiça, o corpo do comerciante Leonel Braga da Silva foi sepultado na tarde de quarta-feira (3), no Cemitério de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Uma das linhas de investigação aponta que a vítima acabou sendo executada por milicianos de Nova Aurora , também em Belford Roxo, por se recusar a pagar uma taxa ilegal aos criminosos no valor de R$ 100.

Nas redes sociais, amigos do comerciante, que tinha um lava-jato em Nova Aurora, se revoltaram com a violência e sentimento de impunidade. "Não podemos baixar a cabeça e permitir que milhares de pessoas continuem sendo ameaçadas e extorquidas por milicianos. Nenhum cidadão deve ser obrigado a pagar para trabalhar, sustentar sua família ou manter seu comércio aberto. Precisamos de justiça, investigação e ação firme contra aqueles que oprimem a população", escreveu um morador.

Uma vizinha do comerciante comentou que ele era uma homem trabalhador e bastante conhecido no bairro. "Um absurdo isso que aconteceu. Um homem íntegro, trabalhava no lava-jato para sustentar a família. Isso é revoltante", desabafou.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e ouve as testemunhas que podem esclarecer a motivação. Imagens de câmeras de segurança também devem auxiliar na identificação dos envolvidos. Ninguém foi preso até o momento.

Além de administrar o lava-jato, Leonel também trabalhava como motorista, realizando o transporte de grupos de uma igreja de Belford Roxo para passeios aos fins de semana.