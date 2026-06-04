Deputado chama Flávio Bolsonaro de 'vagabundo'

Rio - A comitiva de deputados da base governista apareceu em um novo vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (4), no qual o deputado federal André Janones (Avante-MG) chama o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de "vagabundo", além de afirmar que o grupo atua em Washington para reverter o impacto de um possível tarifaço dos Estados Unidos (EUA) contra o Brasil.









Nesta quinta-feira, Janones publicou em suas redes sociais um vídeo atualizando os seguidores sobre as agendas na capital norte-americana e atacou Flávio Bolsonaro:



"Fomos de gabinete em gabinete, conversamos com deputado por deputado, senador por senador, para mostrar aqui nos Estados Unidos quem é o vagabundo do Flávio Bolsonaro e acabar com esse tarifaço que eles estão querendo impor ao povo brasileiro. Fazendo o povo mais sofrido sofrer mais porque só pensam em eleição", disse o parlamentar. Além de Janones, o grupo é composto por Pedro Uczai (PT-SC), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE). Eles chegaram aos EUA na última quarta-feira (3) para apresentar um documento com dez sugestões de cooperação no combate ao crime organizado entre os dois países.Nesta quinta-feira, Janones publicou em suas redes sociais um vídeo atualizando os seguidores sobre as agendas na capital norte-americana e atacou Flávio Bolsonaro:"Fomos de gabinete em gabinete, conversamos com deputado por deputado, senador por senador, para mostrar aqui nos Estados Unidos quem é o vagabundo do Flávio Bolsonaro e acabar com esse tarifaço que eles estão querendo impor ao povo brasileiro. Fazendo o povo mais sofrido sofrer mais porque só pensam em eleição", disse o parlamentar.

Ainda atacando o senador, Janones afirma que Flávio está desesperado por saber que vai perder a disputa pela presidência:



''Já viu que vai tomar um taca do Lula e agora tá tentando reverter aqui no tapetão, ferrando o povo brasileiro junto com o Trump'', afirmou.

Em seguida, Jandira Feghali, relatou detalhes das reuniões e citou três pedidos fundamentais propostos pela equipe do presidente Lula aos EUA:

''É isso, nós trouxemos muitos dados, muitas informações, e pedimos coisas importantes. Principalmente nesse lugar em que estamos agora [Congresso dos EUA], que foi violado para tentar um golpe aqui no Capitólio, do mesmo jeito que tentaram no Brasil no dia 8 de janeiro, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Planalto. Aqui nós trouxemos insumos pedindo três coisas fundamentais. Primeiro: investigação da lavagem de dinheiro que veio dos Estados a partir dessa alinhança entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vocaro. O segundo: intensificar a colaboração que nós não queremos intervenção unilateral no Brasil. Terceiro: o cancelamento do tarifaço e a interferência no nosso Pix e na nossa soberânia financeira brasileira'', relatou a deputada federal.

Ainda no vídeo, Campos expõe que a deputada norte-americana Sydney Kamlager-Doveo protocolou o pedido de investigação do caso Banco Master e o filme Dark Horse.

Uczai complementa a gravação e diz que há muitos aliados estadunidenses para investigar os R$ 61 milhões que Flávio Bolsonaro recebeu de Daniel Vorcaro e entregou para o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, atualmente residente dos EUA. Ele questiona: ''Corrupção, bandidagem, bolsomaster. E segundo é o fim da tarifa, porque irá comprometer os empresários e cidadãos brasileiros, mas também o povo americano. Por isso, o fim do tarifaço. E não mexam no Pix porque ele é do Brasil'', afirmou.

Janones termina o vídeo alfinetando Flávio e falando que não adianta o senador ''desmaiar'':

''Flávio, amarra as calças porque agora além do Xandão, o FBI também vai para cima de você. E não adianta desmaiar agora porque não vai ter Jandira para te ajudar, não.'', concluiu.