Frio e chuva não impediram fiéis

Com temperatura máxima prevista de 23°C e mínima de 16°C ontem, além da possibilidade de chuva ao longo do dia, os fiéis precisaram enfrentar o frio e a instabilidade do tempo para manter viva a tradição de Corpus Christi no Centro do Rio.

Entre os participantes também estava Ana Ribeiro, de 52 anos, representante da Liga Católica do Rio de Janeiro e integrante da Paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, em Irajá, também na Zona Norte: "Isso representa o Corpo de Cristo consagrado. Demonstra todo o amor que a gente sente nesse momento".