Manifestação de fé e amor

Para o reitor do Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos, padre André Luiz Oliveira dos Santos, o Corpus Christi é uma oportunidade de reafirmar a presença de Cristo na vida dos fiéis: "Estar aqui hoje significa relembrar ao mundo que Jesus permanece conosco. É uma manifestação pública de fé e amor à Eucaristia".

O sacerdote destacou ainda que a grande participação popular transmite uma mensagem de esperança: "Ver tantas pessoas reunidas aqui significa dizer aos homens do nosso tempo que a esperança existe, e a esperança é Cristo".