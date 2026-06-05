SP: A Feira do Livro recebe Ana Maria Machado nesta sexta-feira

O festival literário conta com extensa programação de encontros e debates sobre temas que abordam literatura, quadrinhos, meio ambiente, consumismo na era digital e lendas e saberes da cultura afro-brasileiros. Além disso, diversos autores recebem o público em sessões de autógrafo. O evento acontece até domingo (7), com entrada e programação gratuitas.
A programação para crianças e jovens tem oficinas, bate-papos, mediação de leitura e contação de histórias ao longo do dia no Espaço Rebentos. Destaque para o bate-papo “Nas sextas usamos branco”, às 12h, em que Maytê Freitas, Rodrigo Andrade e Waldete Tristão falam sobre mitos, lendas e saberes ancestrais africanos e afro-brasileiros que a literatura infantil ajuda a preservar.
Palco da Praça
No encontro “Laços de família”, às 14h30, as escritoras francesa Estelle-Sarah Bulle e a brasileira Bianca Santana conversam, com mediação de Adriana Ferreira Silva, sobre Onde o vento faz a curva, obra em que Bulle tematiza suas raízes familiares em Guadalupe, e Apolinária, romance de Bianca Santana sobre a vida de sua avó, baiana, na periferia de São Paulo.
Às 16h15, em Infância sob ditadura, Chico Mattoso e Maria Brant, com mediação de Patrícia Ditolvo, conversam sobre livros que narram histórias do Brasil visto por crianças que viveram o fim da ditadura e a cultura dos anos 1980.
No fim do dia, às 18h, a mesa “É sempre hora” reúne Mariana Salomão Carrara e Carla Madeira, duas das autoras de ficção brasileira mais premiadas e lidas dos últimos anos, com mediação de Iara Biderman.
Auditório Museu do Futebol
Às 13h15, Clara Rellstab recebe Gabriela Borges e Dani Marino, criadoras do Minas de HQ, projeto pioneiro de quadrinhos de autoria feminina e que celebra 10 anos de existência.
Na sequência, às 15h, os especialistas Januária Cristina Alves e Fernando José de Almeida conversam sobre o papel da educação frente às transformações tecnológicas, sociais e culturais contemporâneas.
Tablados Literários
Às 13h, no Espaço Motiva, a pesquisadora Ana Rüsche e a escritora e cineasta Gisele Mirabai debatem, com mediação de Ana Luiza Sério, a produção literária e cinematográfica, de ficção e não ficção, sobre a emergência climática no Brasil. No debate “Narrar o som”, às 15h40, Roberta Martinelli e Vinicius Castro conversam sobre escuta e reinvenção na escrita sobre música.
No Tablado Mário de Andrade, às 13h, Cidinha da Silva, que lança o livro Quando borboletas furiosas se tornam mulheres negras: nós e os livros, conversa com Tatiana Nascimento sobre o lugar das mulheres negras no mercado editorial brasileiro, e as estratégias que têm reconfigurado o sistema literário, ampliado o acesso a narrativas que foram historicamente invisibilizadas.
No Tablado Bubu, às 17h, em “Raízes do Brasil avivado”, o pesquisador André Castro e o filósofo Douglas Barros debatem o fenômeno evangélico no Brasil, movimento religioso contemporâneo que se reflete em transformações no país.