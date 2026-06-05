Ator James Handy é morto a facadas; filho da namorada teria cometido o crime

Morreu nesta quinta-feira, 4, em Los Angeles (EUA), o ator americano James Handy. O artista, que atuou na televisão e no cinema, ficou conhecido por papéis nos filmes Jumanji e Top Gun: Maverick. Também participou de séries da TV.
O ator morreu após ser esfaqueado no peito. Ele foi encontrado pela polícia inconsciente no jardim em frente à casa da namorada. O ator foi levado para um hospital - mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a polícia de Los Angeles, o filho da namorada de Handy teria cometido o assassinato. Ele foi responsável por acionar a emergência após dar uma facada no peito do artista. Michael Gledhill, de 44 anos, foi preso suspeito de ter assassinado o ator.
Ele teria ligado para a emergência afirmando ter matado "o homem do pecado". Quando a polícia chegou ao local, Gledhill afirmou ser quem eles estavam procurando. Ele foi detido sob suspeita de homicídio com fiança fixada em US$ 2 milhões.
Natural de Nova York, Handy atuou no cinema e na televisão por décadas. Além dos dilmes citados acima, ele também participou de vários dramas policiais de sucesso, incluindo NCIS: Los Angeles, The Closer e Cold Case.
Handy foi encontrado pela polícia inconsciente no jardim em frente à casa da namorada. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. (Com agências internacionais).