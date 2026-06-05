Morre Anthony Head, ator de 'Buffy' e 'Ted Lasso', aos 72 anos

Anthony Head, o elegante ator britânico de voz suave, conhecido por seus papéis em Buffy: A Caça-Vampiros e Ted Lasso, morreu, informou sua família nesta sexta-feira, 5. Ele tinha 72 anos.

As filhas de Head, as atrizes Emily e Daisy Head, disseram à agência de notícias Press Association que o ator faleceu devido a complicações de uma pneumonia.

O artista dos palcos e da TV tornou-se bastante conhecido do público britânico na década de 1980 como uma das metades de um casal romântico do tipo "vai ou não vai" em uma série de comerciais do café instantâneo Nescafé Gold Blend. Os comerciais foram posteriormente regravados para o público dos EUA para a marca Taster's Choice.

Head alcançou maior fama como o bibliotecário Rupert Giles, mentor da personagem principal na série sobrenatural de sucesso cult Buffy: A Caça-Vampiros, que foi ao ar de 1997 a 2003.

Mais recentemente, ele interpretou Rupert Mannion, o vilanesco ex-marido da personagem Rebecca (vivida por Hannah Waddingham), em Ted Lasso.

"Nossa dor é muito maior do que o vazio que ele deixou, mas sabemos que seu legado continuará vivo, nas produções das quais fez parte e no público que as ama", disseram suas filhas. "Que sorte a nossa saber que podemos assisti-lo fazendo o que amava, mesmo quando ele não está mais conosco."

Head nasceu em Londres em 20 de fevereiro de 1954, filho de Seafield Head, um documentarista, e Helen Shingler, uma atriz. Seu irmão mais velho, Murray, também é ator.

Outros papéis de destaque incluíram interpretar Geoffrey Howe, o vice da primeira-ministra Margaret Thatcher (interpretada por Meryl Streep), no filme A Dama de Ferro.

Head interpretou um primeiro-ministro ele mesmo no programa de comédia de esquetes Little Britain, bem como o Rei Uther Pendragon, pai do Príncipe Arthur, na série de TV Merlin. Ele também apareceu em Motherland, Manchild e Silent Witness, além de atuar em diversas peças, musicais e gravar músicas como cantor.

Ele faleceu após a morte de sua parceira de longa data, a ativista do bem-estar animal Sarah Fisher, de 61 anos, em 2025.