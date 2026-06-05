Moradores de Palermo protestam contra casamento de Dua Lipa: 'Cidade não está para alugar'

As comemorações do casamento de Dua Lipa e Callum Turner, que oficializaram o matrimônio com uma cerimônia intimista em Londres no último domingo, 31, continuam neste fim de semana na Sicília, Itália. A festa, porém, está sendo alvo de protesto de moradores locais da capital Palermo.

Dezenas de cartazes foram colados em duas praças que foram reservadas para a comemoração, algumas com a frase "nossa cidade não está para alugar". A festa teve um investimento de cerca de R$ 8 milhões. Segundo o The Sun, manifestantes acusam o casal de transformar a cidade em uma 'sala de estar' para os convidados.

Os locais onde ocorrerão a festa estão interditados, como as praças Sant'Anna e Croce dei Vespri, e os moradores foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade (NDAs). Além disso, zonas de exclusão aérea para drones foram implementadas enquanto começam os preparativos para o evento.

Ao jornal The Guardian, o prefeito de Palermo, Roberto Lagalla, referiu-se aos bloqueios como um "pequeno sacrifício" e que o casamento "trará visibilidade" à cidade.