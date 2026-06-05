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Corpo é encontrado com marcas de tiros em Jacarepaguá

Região do Anil é alvo de disputa de território entre criminosos

Corpo encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil
Corpo encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil -
Rio - Um corpo foi encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil, Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (4).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18⁰ BPM (Jacarepaguá) estiveram no local para checar uma ocorrência de encontro de cadáver na região conhecida como Jambalaia. A área precisou ser isolada e preservada para perícia.
O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
A região do Anil é alvo de disputa de território entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

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