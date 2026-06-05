Criança de 6 anos morre após disparo acidental feito pelo próprio irmão, de 12

Uma menina, de 6 anos, morreu, nesta quinta-feira (5), após ser atingida por um disparo acidental de espingarda feito pelo irmão, de 12, na comunidade de Córrego Mumbuca, zona rural do município de Pavão, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o adolescente efetuou o disparo acidentalmente após encontrar uma espingarda calibre 36 sobre a cama de um dos cômodos da residência.

O registro policial aponta que a mãe das crianças, de 35 anos, relatou que ela e o companheiro, de 52, estavam do lado de fora da residência quando ouviram o disparo. Ao entrarem no imóvel, encontraram a menina caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu à ocorrência, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

O adolescente relatou aos policiais que a arma estava aberta e que, ao fechá-la e acionar o gatilho, ocorreu o disparo que atingiu o rosto da menina. Segundo o registro policial, a espingarda pertenceria ao companheiro da mãe. Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram uma espingarda calibre 36, outra arma desmontada e 16 munições. O adolescente foi apreendido, e a mulher conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso é investigado pela Polícia Civil.