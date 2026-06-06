'É a segunda vez que foi assaltada. Agora, ela quer se mudar da cidade'

O motorista revelou ainda que a mulher, gaúcha e moradora do Rio de Janeiro há 15 anos, pensa em deixar o município, após o assalto. "É a segunda vez que ela é assaltada. Agora, ela quer se mudar da cidade pra gente ir morar no Rio Grande do Sul", acrescentou.

De acorco com a Polícia Militar, o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para o fato relatado. No entanto, ressaltou que unidade mantém patrulhamento preventivo na Linha Amarela, visando a redução dos índices de roubos de veículos e cargas.

"Como resultado destes esforços das equipes do BPVE, no período de janeiro a maio de 2026, foram efetuadas 32 prisões, dentre as quais dois menores apreendidos, bem como a recuperação de 12 veículos, sendo sete motocicletas, quatro veículos de passeio e um caminhão, reforçando a efetividade das ações operacionais desenvolvidas pela Unidade", afirmou em comunicado.

A Corporação reforçou também a importância do envio de informações ao Disque Denúncia (21) 2253-1177 e destacou que, em situações emergenciais, o acionamento deve ser feito pelo 190 ou pelo App 190. A Polícia Civil informou que caso é investigado por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) e que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.