Namorada de James Handy diz que filho parou tratamento para esquizofrenia pouco antes do crime

Namorada de James Handy e mãe do homem acusado de matar o ator, Wendy Gledhill quebrou o silêncio nesta sexta-feira, 5, e revelou que o filho havia interrompido o uso de medicamentos para tratar esquizofrenia aproximadamente uma semana antes do crime. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

Wendy contou que Michael Gledhill, de 44 anos, havia recebido o diagnóstico da doença em julho de 2025 e passado a usar medicação. No entanto, ela descobriu que o filho havia abandonado o tratamento dias antes de Handy ser encontrado morto a facadas no jardim da residência onde o casal morava, em Los Angeles.

Segundo a mãe, o comportamento de Michael vinha se tornando cada vez mais paranoico nos meses que antecederam o crime.

'Ainda estou em choque'

Wendy disse que a relação entre Michael e James era, em geral, cordial, ainda que os dois nem sempre concordassem. Em um desabafo emocionado, ela deixou uma mensagem à família do ator. "Eles sabem o quanto eu o amava. Sinto muito. Ainda estou em choque. Ainda não consigo entender", declarou.

Questionada sobre o futuro do filho, Wendy afirmou que ele não deveria ficar em um lugar onde pudesse colocar outras pessoas em risco.

Sobre o caso

James Handy - conhecido por seus papéis em Jumanji (1995) e Top Gun: Maverick (2022) - foi encontrado inconsciente com uma facada no peito no jardim da casa onde morava com a namorada. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Michael Gledhill teria ligado para o serviço de emergência afirmando ter matado "o homem do pecado" e, ao encontrar os policiais na frente da casa, disse ser quem eles estavam procurando. Ele está preso com fiança fixada em US$ 2 milhões. A polícia ainda não confirmou oficialmente as informações sobre o quadro de saúde mental do suspeito.